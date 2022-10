Inbrakenplaag in wijk langs Gravenbosstraat in Liedekerke

In de wijk langs de Gravenbosstraat in Liedekerke lijkt er een inbraakplaag aan de gang. Zo werd er zaterdagavond nog ingebroken in de Begonialaan, een straat gelegen in de zogenaamde Mobiliswijk. Hoe de daders zijn binnengeraakt en wat precies gestolen werd, is nog niet duidelijk.

Afgelopen woensdag werd er ook al ingebroken in een andere wijk langs de Gravenbosstraat. Tijdens die inbraak werden rond 20 uur wel twee mannen op heterdaad betrapt in de Kerselarenlaan. Maar ze sloegen op de vlucht en konden, ondanks de bijstand van een helikopter en een speurhond, ontkomen.

In het nabijgelegen Borchtlombeek vond er zaterdagavond ook een poging tot inbraak plaats in een woning. Het alarm zorgde ervoor dat de daders meteen de benen namen. Of er een verband is tussen de 3 feiten is nog onduidelijk.