Inzamelingsactie voor uitvaart van Nederlandse meisje Hebe bereikt doel al na 1 dag: "Gunnen gezin rouwen zonder zorgen"

In Nederland is er in één dag tijd bijna 50.000 euro ingezameld voor de familie van Hebe (10), het meisje dat woensdagnacht samen met haar begeleidster dood werd teruggevonden na een noodlottig ongeval. Het opgehaalde bedrag is voor de begrafenis van Hebe en dient ook als financiële buffer voor de rouwperiode erna. Nieuwe donaties kunnen niet meer worden gedaan.