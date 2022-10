Kleuter (4) zit volledige schooldag opgesloten in schoolbus in Alveringem: "Ze heeft er niets aan overgehouden"

"We hebben veel gesprekken gevoerd met de buschauffeur, met de ouders, met de school en met de begeleiders. We hebben elkaar niet beschuldigd, maar het waren eerder therapeutische gesprekken omdat je een klop krijgt van zo'n nieuws. We hebben echt gezorgd voor elkaar. Onze vzw bestaat 50 jaar en 50 jaar is alles perfect gegaan. Nu is het een wake-up-call voor iedereen die bezig is met kinderen. We moeten nu heel alert zijn om ervoor te zorgen dat het busvervoer de komende 50 jaar ook nog perfect zal verlopen."