Klimaatactivisten gooien aardappelpuree op schilderij van Monet in Duitsland

De activisten hadden het in hun tweet ook over tomatensoep. Vorige week vrijdag ondernamen milieuactivisten een gelijkaaridge actie in het Verenigd Koninkrijk. Toen smeten twee activisten tomatensoep op een schilderij uit de "Zonnebloemen"-reeks van Vincent van Gogh in The National Gallery, in Londen. Daarna lijmden ze zichzelf vast aan de muur. Er was geen schade aan het werk liet The National Gallery achteraf weten.