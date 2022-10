KMI waarschuwt voor lokaal stevige (onweers)buien met zware windstoten, noodnummer 1722 geactiveerd

Deze namiddag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien en mogelijk zelfs onweer. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden. De wind waait matig, al kunnen er rukwinden zijn tot 50 à 60 kilometer per uur.

Vanavond trekt een storing door het land vanaf het zuidwesten met lokaal enkele stevige regen- of onweersbuien. Die kunnen gepaard gaan met wat hagel en zware windstoten. Lokale windvlagen tussen 80 en 100 kilometer per uur of meer zijn niet uitgesloten. Het KMI heeft van 18 tot 23 uur code geel voor onweer uitgeroepen voor het hele land, in Limburg blijft code geel gelden tot middernacht.



Vannacht wordt het wisselend bewolkt en kunnen er vooral in het westen van het land nog enkele buien vallen. De minima liggen tussen 11 en 16 graden. De wind is matig tot vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 65 kilometer per uur.