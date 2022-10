Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) over zijn verblijf in safehouse: "Had niets te maken met mij als persoon, wel met mijn functie"

Ook op internationaal vlak worden stappen gezet. "Ik was twee weken geleden in Amsterdam en daar hebben we met zes landen een anti-narco coalitie afgesloten. Deze week was collega Hadja Lahbib (minister van Buitenlandse Zaken voor MR, red.) in Marokko en er is een bereidheid om daar te spreken over inbeslagname van criminele vermogens van drugsbaronnen. Dus u ziet het, we staan niet stil, we doen gewoon verder."