Nieuwe gedenkplaat voor ereburgers op begraafplaats Aalst-Centrum: "Ter ere van Keizer Kamiel"

In Aalst is een nieuwe gedenkplaat voor ereburgers onthuld aan de ingang van de begraafplaats Aalst-Centrum, aan de Hoezeputkouter. Aanleiding is het overlijden van Kamiel Sergeant die er sinds vorig jaar ook z'n rustplaats heeft. Keizer Kamiel staat op de gedenkplaat tussen andere Aalsterse ereburgers waaronder Louis Paul Boon en Adolf Daens.