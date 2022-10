Nieuwe wandeling met oorlogsverhalen op Schoonselhof in Antwerpen: Axl Peleman vertelt het verhaal van zijn grootvader

"Ik herinner me talloze kerst- en nieuwjaarsdagen en andere familiefeesten, waarop oorlogsverhalen werden verteld", zegt hij. "Mijn familie heeft actief in het verzet gezeten. Alle Pelemansen zaten in de Witte Brigade van het Kiel. Ik heb soms de indruk dat mijn grootvader zijn leven gestopt is op de dag van de bevrijding. Daarna lijkt het alsof hij nog maar weinig meegemaakt heeft. Ze hebben moeten onderduiken. Ze hadden ook eens 7 joden verborgen in de kelder. De Gestapo is er dan ooit binnengevallen, maar ze hebben die niet gevonden. Heel straf! Mijn overgrootvader heeft zelfs passen vervalst voor 24 joodse mensen, zodat die niet naar een concentratiekamp moesten."