Uitstel voor nieuw recyclagepark in Leopoldsburg door beroepsprocedure, huidig park blijft open

Het nieuwe recyclagepark zal niet alleen op een andere locatie liggen, ook verandert er structureel wat aan het park. Het nieuwe park zal onder Limburg.net vallen met een nieuwe uitbater. Voor de inwoners van Leopoldsburg wil dit zeggen dat zij in de toekomst in alle parken van Limburg.net in Limburg en in Diest terecht kunnen met hun afval. Maar dat is voor later, momenteel kunnen inwoners nog terecht bij het huidige park.