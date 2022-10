Varen in een uitgeholde pompoen? In Kasterlee doen ze het al voor de 13e keer op de pompoenregatta

De inwoners van Kasterlee worden pompoenpapeters genoemd. In de 18e eeuw was pompoenpap de kermiskost van de Kasterleenaren. Nu nog altijd, vooral in oktober, is de hele gemeente in de ban van de oranje vrucht, van de kleinste tot de allergrootste exemplaren. Zo was er eerder deze maand al een kampioenschap voor de zwaarste pompoenen.

Vandaag stond de pompoenregatta op de kalender. "Deelnemers moeten dan varen in pompoenen die wij ter beschikking stellen", zegt Paul Boonen van het Kastelse Pompoenengenootschap. "Wij hebben 65 ploegen die deelnemen en elke ploeg bestaat uit 5 personen. Het is een estafette. Elke deelnemer moet een parcours afleggen op het water. Wanneer de eerste rond is, moet die zijn peddel doorgeven aan de tweede van zijn ploeg. De laatste moet de peddel in een pompoen op het strand zetten en dan zijn ze klaar."