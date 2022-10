Russische president Poetin feliciteert Chinese ambtgenoot Xi: "Verheugd over voortzetting van nauwe gezamenlijke werkzaamheden"

Rusland rekent op Chinese steun in zijn oorlog met Oekraïne en in het conflict met de westerse landen. Op diplomatiek vlak heeft Peking geweigerd om de Russische inval in Oekraïne te veroordelen. Maar op economisch gebied is de steun eerder bescheiden. De meeste Chinese bedrijven en banken houden zich aan de westerse sancties tegen Rusland.