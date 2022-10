Rishi Sunak stelt zich officieel kandidaat als partijleider en premier voor de Conservatieven

Sunak maakte zijn kandidatuur bekend in een uitgebreide tweet. "Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar we kampen met een diepe economische crisis," schrijft hij onder meer. Daarom ben ik kandidaat om leider van de Conservatieve partij te worden, en uw volgende premier. Ik wil ons land herstellen, onze partij herenigen en presteren voor ons land."

"Ik diende u als minister van Financiën, waarmee ik onze economie door harde tijden hielp sturen. De uitdagingen waar we nu voor staan, zijn nog groter. Maar de mogelijkheden -als we de juiste keuze maken- zijn fenomenaal", zegt Sunak. "Ik heb in het verleden bewezen te doen wat ik zeg en ik heb een duidelijk plan om de grootste problemen op te lossen."