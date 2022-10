Rusland voert andermaal massale bombardementen uit in heel Oekraïne, stroomonderbrekingen opgelegd in Kiev

Volgens Zelenski trekt Rusland zich verder terug van het slagveld en realiseert Moskou zich dat het aan het verliezen is. Onder meer aan het zuidelijk front, in de buurt van de stad Cherson, zouden de Russen zich aan het terugtrekken zijn. Volgens Zelenski probeert Moskou een militaire overwinning te veinzen door Oekraïense burgers en infrastructuur aan te vallen.



Volgens de Amerikaanse militaire denktank "The Institute of War" heeft het Russische leger al zijn officieren teruggetrokken uit Cherson, naar de linkeroever van de Dnjepr. Dat kan erop wijzen dat het Russische leger begonnen is met zich terug te trekken uit de strategisch belangrijke stad op de rechteroever van de Dnjepr. Cherson is de enige regionale hoofdstad die Rusland de voorbije maanden heeft kunnen bezetten.

De Russen blijven ook volop burgers evacueren uit Cherson. Zij worden naar gebieden overgebracht die onder Russische controle staan.