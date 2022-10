Sint-Niklaas neemt maatregelen tegen roekeloos rij- en parkeergedrag deelsteps

In Sint-Niklaas werkt de stad voor de deelsteps samen met het bedrijf Bird dat er zo’n 400 heeft rondrijden in de stad. Vanaf nu voert de stad zogenaamde no-go zones in. Zo zullen steps die gebruikt worden in het stationsgebouw of het Waasland Shopping Center automatisch stilvallen. Een andere maatregel is de verlaging van de maximumsnelheid van deelsteps van 25 naar 20 kilometer per uur. Op bepaalde plaatsen zoals de Stationsstraat of het middenplein van de Grote Markt wordt de snelheid van deelsteps automatisch verlaagd. De firma die de deelsteps in Sint-Niklaas verhuurt, heeft haar steps onlangs vervangen door modellen met grotere en bredere wielen, die voor meer stabiliteit en veiligheid moeten zorgen.