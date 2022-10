Stijgend aantal mensen door Fluvius opgevangen vanwege energiecrisis, maar stijging minder sterk dan verwacht

Gezinnen die door wanbetaling gedumpt worden door hun commerciële energieleverancier kunnen terecht bij netbeheerder Fluvius, die optreedt als sociale leverancier.

"Op 1 september 2022 waren 77.795 gezinnen in dat geval", duidt Björn Verdoodt van Fluvius. "Het gaat om een beperkte toename van 5,5 procent in vergelijking met 1 januari van dit jaar. 77.795 gezinnen in 2022 is nog steeds lager dan de ruim 80.000 die we in 2020 en 2021 in portefeuille hadden. De slechts minieme stijging van de voorbije maanden is heel zeker toe te schrijven aan de uitbreiding van het sociaal tarief. Dat heeft echt wel een groot effect."

Volgens Fluvius bestaat de kans dat dit aantal de komende maanden wel sterker zal stijgen, wanneer bij gezinnen hun voordeliger vaste contract afloopt of wanneer ze de jaarafrekening krijgen die meer en meer betrekking heeft op de dure maanden.