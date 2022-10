Taylor Swift verbreekt met "Midnights" twee records op Spotify: meest gestreamde album en meest gestreamde artiest

Veel fans en muziekliefhebbers zaten duidelijk te wachten op nieuw werk van Taylor Swift. In minder dan 24 uur tijd was "Midnights" het meest gestreamde album in één dag tijd op de streamingdienst Spotify. "Nog voor de klok middernacht sloeg op 22 oktober, verbrak Taylor Swift het record van meest gestreamde album in één enkele dag in de geschiedenis van Spotify. Proficiat!", kondigde Spotify aan op Twitter. En enkele uren later kon daar nog een tweede record aan toegevoegd worden: dat van meest gestreamde artiest op Spotify in één dag tijd.

Taylor Swift zelf reageerde met: "Hoe kan ik zoveel geluk hebben, met jullie daar allemaal die zoiets mindblowing doen? Ik bedoel, wat is er nu eigenlijk net gebeurd?"