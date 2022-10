Meer dan 100 mensen uit bedrijfsleven assisteren 9 rolstoelgebruikers tijdens Urban Trail in Gent

Brent, Obe, Jonas, Glenn, Ben, Sam, Lore, Frank en Kristel. Zo heten de 9 rolstoelgebruikers die deelnamen aan de Urban Trail in Gent. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een Urban Trail, anderen waren niet meer aan hun proefstuk toe. Ze werden ingeschreven door Onafhankelijk Leven vzw. “Door corona was het even op de tanden bijten, want 2 jaar na elkaar kon de Urban Trail niet doorgaan. Maar nu is de loopwedstrijd terug van weggeweest, en zijn we zeer verheugd met onze deelname in Gent. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een handicap dit kunnen beleven om te tonen dat er veel mogelijk is voor hen ondanks hun handicap, als ze maar de juiste ondersteuning en assistentie krijgen”, zegt Kurt Jacobs van Onafhankelijk Leven vzw.