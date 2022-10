Vermiste Nederlandse jongen teruggevonden in Den Haag

Jayden werd vrijdagmiddag voor het laatst gezien aan de Fluitenbergstraat in Den Haag, niet ver van het Zuiderpark. Hij vertrok er om 15.00 op een grijze damesfiets bij zijn school, maar kwam nooit thuis aan. De politie maakte zich "ernstig zorgen" om zijn leven, zei een woordvoerder eerder. Om die reden werd ook een amber alert verstuurd.

Wat er precies is gebeurd en waar de jongen al die tijd heeft doorgebracht, wordt door de politie onderzocht. "We danken iedereen hartelijk voor alle tips en het delen van de berichten", twittert de politie.

Jayden is de roepnaam van de jongen, zijn eigenlijke voornaam is Brock.

Vorige dinsdag was er nog een opsporingsbericht voor het 10-jarige meisje Hebe, dat samen met haar begeleidster was vermist. Hun lichamen zijn twee dagen later gevonden in een auto in het water, wellicht na een ongeval.