BEKIJK - VRT NWS sprak met Imelda Staunton, de nieuwe Queen uit de populaire Netflixserie"The crown"

Op 9 november lanceert Netflix het langverwachte, vijfde seizoen van "The crown". De serie over het leven van de Britse koningin Elizabeth, waarin bekroonde actrice Imelda Staunton vanaf nu te zien zal zijn als Queen. Hoe bekijkt Staunton zelf de aanzwellende kritiek op de reeks en hoe was het om na de dood van de echte Queen terug te keren naar de set? VRT NWS kon haar spreken samen met sir Jonathan Pryce, die de rol van prins Philip overneemt.