Van Leuven tot Brugge: De Warmste Week opent inschrijvingen voor Warmathons in vijf steden

Ook Mathias Vergels zal zich warmlopen, in Brussel. "Het thema van De Warmste Week ligt mij zeer nauw aan het hart. Ik deel al sinds mijn puberteit regelmatig voedsel uit in Brussel aan mensen in kansarmoede. Jammer genoeg zie ik het probleem steeds groter worden. Daarom is het nu tijd om in actie te schieten en De Warmste Week te steunen."