Ongeval met fietser in Merchtem: "Alsjeblieft, help als je iemand in nood ziet"

Armand liep door de val een zware hoofdwonde op: "Zijn kleren waren doordrenkt met bloed”, zegt dochter Ann. "Gelukkig is een verpleegkundige die passeerde en stopte ook hulp komen bieden. Zij heeft zijn leven gered. Mijn papa pakt bloedverdunners, een slagader was af. Gelukkig kon de verpleegster, die anoniem wenst te blijven, helpen en redde ze zo zijn leven. We zijn haar ontzettend dankbaar, want anders was onze papa hier niet meer. Hij is intussen in het ziekenhuis opgenomen en stelt het voorlopig goed."

Armand is geen onbekende in Merchtem en omstreken. Zo voetbalde hij bij voetbalclub KHO Merchtem, eerst als jeugdspeler, later als scout en ondervoorzitter. De passie voor voetbal werd Armand met de paplepel ingegoten door zijn vader Emiel. "Voetbal Merchtem zit in zijn bloed, ik ben heel blij dat mensen stopten bij het ongeval. Een hartverwarmende oproep zou ik toch willen doen: alsjeblief, als je iemand ziet liggen, help dan", besluit Ann.