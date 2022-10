Actrice en Indiaans boegbeeld Sacheen Littlefeather was niet native American, beweren haar zussen

Maar daarmee is het verhaal niet verteld, blijkbaar. Twee van haar zussen zeggen elk apart in interviews met de krant San Francisco Chronicle dat Sacheen Littlefeather helemaal geen native American of Indiaanse was. Zelf zei Littlefeather dat ze afstamde van de White Mountain Apache. Volgens de ene zus is het "een leugen". "Mijn vaders familie kwam uit Mexico en hij is zelf geboren in Oxnard (Californië)", zegt ze.

De andere zus voegt daaraan toe: “Het is bedrog. Het is walgelijk tegenover het erfgoed van de Indianenvolkeren en een belediging voor mijn ouders.” De zussen stellen ook het verhaal bij over de slechte opvoeding van Littlefeather.