Autocarbedrijf Rantour uit Affligem meet schade op nadat supporters van voetbalclub Standard bussen vernielen

"De bus die het zwaarst werd vernield is de bus waarmee de stewards van Anderlecht naar Luik waren getrokken", legt Luc uit. "Twee zijruiten en de achteruit zijn gesneuveld en ook het koetswerk is beschadigd. Ook de spelersbus deelde in de klappen, maar daar bleef de schade beperkt tot schroeiplekken aan de dakramen. De schade loopt op tot zo'n 10.000 euro. Intussen hebben we een klacht ingediend tegen onbekenden."