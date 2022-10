Aziatische lieveheersbeestjes kruipen in grote zwermen naar binnen voor hun winterslaap: waar komen ze vandaan en wat kan je doen?

Harmonia axyridis, ofwel het Aziatische lievenheersbeestje, is een kevertje dat oorspronkelijk uit China en Japan komt. De soort werd in de jaren '90 vanuit Azië naar Europa gehaald als biologisch bestrijdingsmiddel tegen bladluizen in serres. Maar een lieveheersbeestje heeft maar een klein gaatje nodig om vanuit een serre in de vrije natuur te geraken.

"In 2001 werd het eerste lieveheersbeestje in de natuur waargenomen in Gent", zegt insectenkenner Wim Veraghtert van Natuurpunt. "Vandaag is het de op één na meest voorkomende soort van lieveheersbeestjes bij ons. Ze mogen intussen niet meer worden geïmporteerd en ook niet meer worden ingezet als bestrijdingsmiddel. Maar het zijn vijgen na Pasen. Het Aziatisch lieveheersbeestje is talrijk geworden en we gaan er nooit meer van af geraken."