Gaan enkel koning Filip en premier De Croo naar WK in Qatar? Regering hakt deze week knoop door

Het WK in Qatar is omstreden, wegens de schendingen van de mensenrechten in het land en de slechte arbeidsomstandigheden tijdens de bouw van de stadions. Maar aan de andere kant is Qatar door de oorlog in Oekraïne een belangrijke leverancier van gas geworden voor veel Europese landen, in plaats van Russisch gas.

Onder meer de Nederlandse regering heeft daarom al beslist om een delegatie van regeringsleden en misschien ook koning Willem-Alexander naar het WK te sturen. Opvallend, want daarmee gaat ze in tegen een advies van het parlement dat ook door enkele regeringspartijen is goedgekeurd. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn het niet eens met de beslissing van de regering.

Of ons land een officiële delegatie stuurt en wie dat zal zijn, zal pas ten vroegste eind deze week duidelijk zijn. Het is geweten dat niet alle regeringspartijen er voorstander van zijn. De Vlaamse en Waalse regering hebben eerder al laten weten dat ze geen enkele vertegenwoordiger naar Qatar sturen.

Het is niet de eerste keer dat een sportevenement in een omstreden gastland de regering hoofdbrekens bezorgt. In 2018 gingen koning Filip en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders wel naar het WK in Rusland (toen al omstreden wegens de annexatie van de Krim), maar bleef toenmalig premier Charles Michel thuis. De Winterspelen in China begin dit jaar werden door zowel de regering als het koningshuis geboycot.