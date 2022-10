Politicus en aanhanger van president Bolsonaro gooit met granaten en schiet op politievoertuig tijdens arrestatie in Brazilië

In een videoboodschap die later werd verspreid, reageerde de Braziliaanse politicus op de belegering van zijn woning. "Ik heb naar niemand geschoten om hen te raken. Niemand. Ik schoot op hun auto en in hun buurt. Ik wil een voorbeeld stellen, ik wil een zaadje planten: verzet je tegen onderdrukking, verzet je tegen tirannie. God zegene Brazilië." Uiteindelijk gaf Jefferson zich over en werd hij door de politie opgepakt.