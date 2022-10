CEO bpost zet tijdelijk stap opzij wegens intern onderzoek

In een communiqué laat bpostgroup weten dat de dagelijkse leiding tijdelijk toevertrouwd wordt aan Henri de Romree, CEO van e-Logistics North America.

"De vennootschap is een compliance onderzoek gestart (...) dat elementen aan het licht heeft gebracht die kunnen wijzen op schendingen van corporate policies van de vennootschap en van toepasselijke wetgeving. Deze elementen worden met de bevoegde autoriteiten gedeeld. Het compliance onderzoek naar mogelijke wanpraktijken door personen die voor de vennootschap werken is volop gaande, waarbij alle middelen worden ingezet", klinkt het in de mededeling. Bpost is een beursgenoteerd bedrijf - de bevoegde autoriteiten waarnaar verwezen wordt zijn de beurswaakhond FSMA en de Raad voor de Mededinging.

Het postbedrijf laat weten dat de beslissing dat Tirez tijdelijk een stap opzij zet, er is gekomen in wederzijds overleg tussen de raad van bestuur en de CEO. De raad van bestuur wacht het resultaat van het onderzoek af en zal de gevolgen ervan voor de vennootschap evalueren alvorens verdere mededelingen te doen. Het onderzoek spitst zich toe op aanbestedingsprocedure voor de concessie van de verdeling van kranten en magazines. Het postbedrijf krijgt daar jaarlijks een overheidsdotatie van 125 tot 175 miljoen euro voor. In de recente begrotingsgesprekken werd beslist om dat bedrag vanaf 2024 te verlagen.

Tirez werd in juli 2021 titeldragend CEO van bpost, nadat hij die rol al tijdelijk overgenomen had van zijn voorganger Jean-Paul Van Avermaet.