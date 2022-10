BEKIJK - Van schattige baby tot stoere militair: 21-jarige kroonprinses Elisabeth in 10 opvallende fragmenten

Kroonprinses Elisabeth is op 25 oktober 2001, 's avonds laat geboren in het ziekenhuis in Anderlecht. Een dag na de geboorte vertelt een fiere (dan nog) kroonprins Filip op een persconferentie over de geboorte van zijn dochter. "Het is allemaal heel vlot verlopen", vertelt hij. "Het kind is heel mooi en het is echt een vrouwtje. We zijn gelukkig dat het een meisje is. Ik denk dat dit goed is voor België."