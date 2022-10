Ex-filmproducer Harvey Weinstein opnieuw voor de rechter wegens verkrachting, dit keer in Los Angeles

Filmproducer Harvey Weinstein, hét symbool en de boeman van de #MeToo-beweging, staat opnieuw terecht voor verkrachting en seksueel misbruik. Dit keer aan de Amerikaanse westkust, waar hij destijds een van de machtigste Hollywoodbonzen was. Weinstein zit al in de gevangenis. In New York werd hij in februari 2020 veroordeeld tot 23 jaar celstraf.