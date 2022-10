Film van de week: "Zillion" spiegelt zich aan "The wolf of Wall Street", met Matteo Simoni als pornokoning Dennis Black Magic 

Regisseur Robin Pront (36) droomde al langer van een film over de Zillion: ook al was hij destijds te jong om er binnen te mogen, hij had de 'rise and fall' van de discotheek en zijn eigenaar gevolgd in de media. Toen hij eindelijk de financiering rond had, ging hij aanbellen bij Frank Verstraeten zelve. Die heeft zichzelf ondertussen heruitgevonden: Verstraeten runt tegenwoordig een succesvol bedrijf in led-technologie (o ironie: op de Zillionfeestjes die nu hier en daar georganiseerd worden, hangt ledverlichting van Frank Verstraeten).



De tafelspringer van weleer leidt nu een leven in de schaduw en keek er niet bepaald naar uit om zijn levensverhaal verfilmd te zien. Tot hij hoorde hoe groots het opzet was. Zijn medewerking was een godsgeschenk voor Pront. Verstraeten gaf hem een schat aan anekdotes cadeau (“een pot goud”) die hij kon verwerken in zijn scenario. Pront inspireerde zich voor de uitwerking op films van de legendarische Amerikaanse regisseur Martin Scorsese, zoals 'Casino' (1995) en 'The wolf of Wall Street' (2014).