Frankrijk krijgt grootste lithiummijn van Europa tegen 2027

Op de locatie in de Allier (Auvergne) waar men lithium wil exploiteren, is al sinds 1850 een steengroeve waar kaolien wordt opgegraven voor de productie van papier of porselein. Imerys kocht de mijn in 2005 en wil nu ruim een miljard euro investeren. Het project zou in het gebied ook een duizendtal directe en indirecte banen opleveren. Het gaat om jobs in de mijn, maar ook in een nabijgelegen fabriek waar de grondstof wordt verwerkt.



Frankrijk wil ook een wettelijk kader tot stand brengen dat extra aandacht besteedt aan de sociale, ethische en milieuaspecten die bij de exploitatie van lithium komen kijken.