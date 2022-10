Vanmiddag is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien boven ons land, als een reusachtige "Pac-Man" aan de hemel

Volgens Frank Deboosere zal het weer vandaag alvast geen spelbreker zijn. "Het is een beetje wisselvallig, maar we gaan zeker een aantal opklaringen krijgen. Ik ben er vrij zeker van dat we tussen 11 en 13 uur overal in België toch wel even de zon zullen kunnen zien. En dat we dus overal zullen kunnen genieten van de gedeeltelijke zonsverduistering."