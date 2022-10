Gent investeert in huizenzoekers voor vluchtelingen en daklozen, vzw probeert het met vrijwilligers

De nieuwe professionele huizenzoekers die de stad wil inzetten, kunnen niet alle aanvragen verwerken. Andere iniatieven benadrukken dat ze blijven bestaan omdat de vraag groter is dan het aanbod. In Gent is vzw Thope de grootste vrijwilligersorganisatie die ermee bezig is. De organisatie bestaat 4 jaar en hielp al 168 mensen aan een woning. Thope huurt woningen en verhuurt ze dan aan erkende vluchtelingen, in samenspraak met de eigenaar.