Gent veroordeelt unaniem Iraans geweld tegen eigen bevolking en vraagt signaal van hogere overheden

De voorbije weken waren er in Gent al manifestaties tegen het Iraanse regime in het algemeen en het geweld tegen vrouwen in het bijzonder. Ook op het podium van De Vieze Gasten in Gent was er afgelopen weekend protest. Een Iraanse journaliste en enkele vrouwen uit het publiek knipten er hun haar af na een Iraans-Belgische muziekvoorstelling, daarin waren onder meer Iraanse protesttweets te horen die op muziek zijn gezet.