Gewapende vrede tussen regeringspartijen MR en Groen, Bouchez: "Ik ben niet tevreden over het werk van de minister van Energie"

De groenen en de Franstalige liberalen wijzen elkaar met de vinger. Hebben beide partijen dan nog wel vertrouwen in elkaar, én de regeringsploeg? "Als we geen vertrouwen meer hadden in de regering, dan hadden we ons al teruggetrokken. Maar vandaag is het wel zo dat we niet tevreden zijn over de manier van werken van minister Van der Straeten", concludeert Bouchez. "Ik vind het heel kwalijk wat u doet. U valt telkens de persoon aan. Ik vind dat oprecht erg triestig van u. Laten we spreken over het beleid, maar onze minister hoeft geen lessen van u te krijgen", antwoordt Naji.