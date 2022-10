Moet een verkrachtingszaak openbaar worden gemaakt? "Belangrijk dat slachtoffer regie in handen houdt"

Maar intussen zijn de feiten dus wel aan het licht gekomen, tegen de wensen van de studente in. Dat dit nu toch een publieke zaak geworden is, bewijst volgens Keygnaert dat we een maatschappij in verandering zijn. "We vinden het nodig om ons beter uit te spreken over wat we aanvaardbaar vinden, en vooral over wat we niet aanvaardbaar vinden. Er wordt nu ook verwacht van organisaties, en in dit geval universiteiten, dat ze een veilige omgeving creëren, waar de focus op bijvoorbeeld studeren kan liggen."