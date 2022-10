Ivago vraagt 5 miljoen aan stad Gent en Destelbergen: "1 miljoen euro extra betalen aan brandstof"

Om die extra kosten te kunnen betalen, vraagt Ivago in 2023 extra geld aan het Gentse stadsbestuur en Destelbergen, bovenop de dotatie van zo'n 50 miljoen. "We kunnen de nodige 5 miljoen euro onmogelijk zelf betalen", zegt Neels. "We moeten daarvoor terugvallen op de stad Gent en de gemeente Destelbergen."

Door de indexering zijn ook vuilnismannen en ander personeel duurder geworden. In de verbrandingsoven zorgt voornamelijk de aankoop van bepaalde chemicaliën voor extra uitgaven. Woensdag is er bij Ivago een Raad van Bestuur die zich over de budgettaire kwestie buigt.