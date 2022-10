Kan je van het gas af in een appartementsgebouw? En hoe dan?

Het debat over energiezuinig bouwen, beperkt zich vaak tot huiseigenaars. Gevolg? Wie in een appartement woont, voelt zich vergeten. "Dat gevoel is terecht", zegt Britt Berghs. Berghs is projectcoördinator bij de stad Antwerpen. Het is haar taak om appartementsgebouwen energiezuinig te maken.



"Het is dringend tijd om naar appartementsgebouwen te gaan kijken", zegt Berghs. "In de stad Antwerpen woont 70 procent van de mensen in een appartement. Die bewoners zijn dus eigenlijk de belangrijkste doelgroep om de stad energiezuinig te maken. In de rest van Vlaanderen mogen we deze mensen ook niet vergeten. Daar woont 30 procent in een appartement."