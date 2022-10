Kerk in Ichtegem gesloten door instortingsgevaar: "We kunnen de veiligheid niet meer garanderen"

Nadat een deel van het plafond van de Sint-Michielskerk naar beneden is gekomen, werd er al beslist om de kerk te sluiten, toen nog uit veiligheidsoverwegingen. "We hebben daarna een stabiliteitsingenieur aangesteld om te kijken hoe ernstig de situatie is", zegt Cobbaert. "Het plafond bestaat grotendeels uit gips en daarboven zit een volledige houten structuur. Nu blijkt dat het hout volledig verrot is. We kunnen niet anders dan de kerk volledig te sluiten."