Man uit Malle veroordeeld tot 16.000 euro boete voor uitzetten van tamme eenden voor de jacht op zijn domein

Op 12 juni 2020 kreeg het Agentschap Natuur en Bos via een anonieme melding te horen dat er op een jachtdomein in Malle tamme fazanten en eenden zouden uitgezet worden voor de jacht. Toen inspecteurs dat gingen controleren, bleken er inderdaad veel jonge eenden te zitten, zonder ouderdieren.

Na een tweede anonieme tip konden op 15 juli 2020 twee mannen, uit Ranst en Zoersel, op heterdaad betrapt worden, toen ze 500 jonge eenden vrijlieten bij een vijver op een jachtdomein in Malle. Ze deden dat in opdracht van de eigenaar en bewoner van het domein. Die had ook een klein landbouwvoertuig, een zogeheten "gator", ter beschikking gesteld.