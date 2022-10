Von der Leyen en Scholz pleiten voor Marshallplan voor Oekraïne: "Oekraïne heropbouwen is in belang van de Europese Unie"

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Duits bondskanselier Olaf Scholz willen nu een vergelijkbare strategie voor de heropbouw van Oekraïne, waar sommige steden en gemeenten door de Russische invasie compleet verwoest zijn. Dat schrijven de twee leiders in een opiniestuk in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Hoewel men voorzichtig moet zijn met historische vergelijkingen, gaat het hier om niets minder dan een Marshallplan voor de 21e eeuw", schrijven ze. Oekraïne heropbouwen en steunen is niet enkel in belang van Oekraïne, maar ook in dat van de Europese Unie, stellen Von der Leyen en Scholz. "Oekraïne verdedigt ook de op internationale regels gebaseerde orde, de basis van ons vreedzame samenleven en welzijn wereldwijd. Dus als we Oekraïne steunen, bouwen we aan onze toekomst en aan die van ons gezamenlijke Europa."