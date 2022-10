Matthew Perry (Chandler uit "Friends"): "9 miljoen dollar betaald om van mijn verslavingen af te geraken"

Al op zijn 14e begon Perry met Budweiser en schuimwijn, later werd het vodka per fles. Toen "Friends" van start ging en meteen het grote succes kwam, liep het uit de hand. Perry greep naast alcohol ook naar zware pijnstillers als Vicodin en OxyContin en kalmeermiddelen als Xanax. "Ik ging doen alsof ik kwetsuren had. Ik ging doen alsof ik migraine had. Ik ging naar 8 dokters tegelijkertijd", zegt hij in de krant The New York Times.

"Ik werd wakker en ik moest die dag 55 Vicodins hebben en dan bedacht ik hoe ik eraan kon geraken. Als je verslaafd bent, gaat het allemaal om de wiskunde. Ik ga naar die plaats, ik heb er 3 nodig. En dan ga ik naar die plaats, dan heb ik er 5 nodig, want ik blijf daar langer. Het is vermoeiend, maar je moet het doen, want anders word je ontzettend ziek. Ik deed het niet om mij goed te voelen of om high te worden. Ik was zeker geen feestbeest. Ik wilde gewoon op mijn bank zitten, 5 Vicodins nemen en een film kijken. Dat was de hemel voor mij. Dat is het nu niet meer."