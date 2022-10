6 op de 10 Belgen is voorstander van arbeidsmigratie, maar ook "duidelijk draagvlak voor strengere aanpak migratie"

Waarom laat een uitzendbureau zo'n rapport opmaken? "In de eerste plaats omdat het om een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen gaat. Ontwikkelingen die ook neerslaan op de arbeidsmarkt. Uiteraard ook omdat in deze tijden van historische schaarste het aantrekken van talent uit het buitenland meer dan ooit een belangrijk strategisch aandachtspunt is inzake personeelsvoorziening", klinkt het in de inleiding.