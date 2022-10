Onderzoek naar bestuurder van Ferrari die mogelijk 179 kilometer per uur reed in bebouwde kom in de Kempen

De politie Voorkempen onderzoekt beelden van een Ferrari die aan 179 kilometer per uur door de bebouwde kom zou racen. Beelden van de rit, gemaakt door de passagier van de wagen, circuleren op sociale media. Dat het gaat om een locatie in Sint-Job-In-'t- Goor blijkt niet te kloppen. Op een ander stuk van het filmpje is de bestuurder aan het tanken. Waar dat precies is, wordt ook onderzocht. Mogelijk zijn die beelden gemaakt in Vlimmeren, bij Beerse. De politie wil ook nagaan of de Ferrari effectief door een bebouwde kom reed. De politie voert het onderzoek in opdracht van het parket.