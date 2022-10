Ook dieren genieten van zacht najaar: "Ze kunnen zich zelfs beter voorbereiden op winterslaap"

Als het eind november nog zo zacht zou zijn als nu, komen er wellicht meer dieren en planten in de problemen. "Voorlopig is alles onder controle en blijft het bij enkelingen, zoals een meikever hier en daar of een krokus die in bloei staat. Vaak beginnen bepaalde bermplanten of -bloemen in het najaar weer te bloeien, nadat ze in de zomer gemaaid zijn. Veel minder uitbundig dan in de lente natuurlijk, maar dat is niet abnormaal", legt Veraghtert uit.