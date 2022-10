Pakjeskoerier voor rechter na vechtpartij in Roosdaal omdat bestelwagen weg blokkeert

Het parket van Halle-Vilvoorde eist 5 maanden cel tegen de pakjeskoerier, die na zijn arrestatie had verklaard dat hij enkel had gehandeld uit wettige verdediging nadat de buurtbewoner hem racistisch bejegend had en hem te lijf was gegaan. Zowel beklaagde als slachtoffer kwamen maandag niet opdagen voor het proces. Het vonnis valt op 21 november.