Propaan is vandaag maar half zo duur als aardgas, loont het om de overstap te maken?

Het is nog maar de vraag of dat zo blijft. “Ook wij hebben helaas geen glazen bol”, zeggen de leverancier en de federatie in koor. “Maar het is geruststellend dat er wereldwijd veel voorraad is”, zegt Hendrickx. “Bovendien zijn we voor propaan ook niet afhankelijk van Rusland. Het gas kan zowel van lokale raffinaderijen als van overzee komen.”



Ook Stijn Verbeke van EnergyVille/VITO kan niet in de toekomst kijken. Hij wijst er wel op dat de prijs van propaangas in het verleden structureel hoger lag dan die voor aardgas.