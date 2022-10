Protest tegen schrappen projectsubsidies cultuur bij aanvang Antwerpse gemeenteraad

Het protest tegen de maatregel van de stad Antwerpen om de projectsubsidies voor cultuur te schrappen, duurt al een week. "De maatregel geldt voor de komende drie jaar", vertelt Thibault Walckiers die de studenten vertegenwoordigt. "Dat geld is broodnodig voor jonge kunstenaars om hun eerste projecten op te starten, zodat er een nieuwe Jan Decleir of Els Dottermans kan komen. Dit is een doodslag voor de Antwerpse cultuur. We houden vol tot we een gesprek hebben met de schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). We hebben hoop omdat er ook vanuit de politiek toch hier en daar wat aan het bewegen is. We stoppen niet tot er een compromis is gevonden."