"Hier heeft niemand voor gestemd": Britse oppositie hekelt aanstelling van Rishi Sunak als premier en wil nieuwe verkiezingen

Als enige overgebleven kandidaat wordt Sunak dus de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Het was de voorzitter van het 1922 Committee, de parlementaire groep van de Britse Conservatieve Partij, die officieel bekendmaakte dat Sunak de steun kreeg van ruim 100 parlementsleden en dus tot de nieuwe voorzitter van de Conservative Party verkozen werd. Binnen de partij is de verbondenheid de afgelopen maand nog nooit zo groot geweest, klinkt het bij verschillende partijleden.

In een toespraak zei Sunak dat hij vereerd is de steun te krijgen van zijn parlementaire collega's. "Het is het grootste voorrecht van mijn leven om de partij waar ik zo van hou en het land waar ik zoveel aan te danken heb te dienen. Er is geen twijfel dat we voor grote economische uitdagingen staan. We hebben nu nood aan eenheid. Ik zal dag en nacht werken voor het Britse volk."