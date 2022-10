Rusland: "Oekraïne zit in laatste fase van bouw vuile bom"

De term "vuile bom", ook wel "radiologisch verspreidingsapparaat" genoemd, verwijst naar een bom die gebruikelijke explosieven bevat, zoals dynamiet, maar die deze explosieven combineert met radioactieve materialen in vaste, vloeibare of gasvorm. Een vuile bom is bedoeld om radioactief materiaal te verspreiden in een kleiner, gelokaliseerd gebied rond een explosie.

Dit type bom wordt niet beschouwd als een atoomwapen. Bij een atoomwapen is de explosie het gevolg van een kernsplijting of kernfusie, wat een enorme vernietiging veroorzaakt in een brede straal.